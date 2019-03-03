Кононов сделал заявление после матча "Спартак" - "Краснодар"

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Кононов сделал заявление после матча "Спартак" - "Краснодар"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ничейный результат матча 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

"Атаки были острые как с нашей стороны, так и со стороны "Краснодара". Все находилось на волоске: кто забьет, кто не забьет; кто выиграет, кто не выиграет. Мне нравится такой футбол, когда две команды играют, и это доставляет удовлетворение тем, кто смотрит матчи.

Мы выигрывали, но дали "Краснодару" возможность забить. У "Краснодара" также были моменты. Думаю, игра была равна. Нам было немного сложнее в силу того, что проводили первый матч, а "Краснодар" уже провел матчи на высоком уровне. В целом мы справились. Но есть неудовлетворение от того, что не выиграли. Каждая ничья - это как поражение, вне зависимости от соперника, при всем уважении к "Краснодару", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что счет в начале встречи открыл Зе Луиш, но затем равновесие восстановил Маурисио Перейра.

После матча "Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Спартак" поднялся на четвертую позицию.

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