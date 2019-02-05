Кононов сделал заявление после матча "Спартак" - "Марибор"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил игру своей команды в товарищеском матче против словенского "Марибора" (1:1).

"По структуре игры, по тому, что я требовал, ребята справились, за исключением того, что хотелось бы больше опасных моментов и качество игры впереди, в первую очередь — в техническом плане. Много атак срывалось из-за того, что перед штрафной мы теряли мячи. Мы увеличили нагрузки. В целом, план у нас стабилен. Мы работаем, и сегодня отработали нормально", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что в этой встрече единственный гол в составе "красно-белых" забил парагваец Лоренцо Мельгарехо, который отличился на пятой минуте. "Спартак" в данный момент продолжает подготовку ко второй части сезона. Первый официальный матч клуб проведет 3 марта на своем поле с "Краснодаром".

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