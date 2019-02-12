Кононов сделал заявление после матча "Спартак" - "Мура"



Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ничью со словенской "Мурой" (1:1) в товарищеском матче.

"То, что было тяжело играть - это следствие непростой подготовки. Соперник очень хотел играть против нас на контратаках и скорости. Пару моментов у них было, а остальное мы пресекали. Над многими компонентами надо еще работать, для этого у нас есть четвёртый сбор. Также мне уже проглядывается рисунок игры", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что первый официальный матч в этом году "Спартак" проведет 3 марта на своем поле с "Краснодаром". После 17 туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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