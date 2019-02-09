Кононов сделал заявление после поражения "Спартака" от "Слована"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов сделал заявление после поражения своей команды от "Слована" в товарищеском матче.

"Поражение - это, конечно, минус. Но оно было ожидаемо, потому что команды находятся в разной степени готовности. "Словану" играть официальный матч 16 февраля. Наш соперник был побыстрее, посвежее. Мы же продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. В том числе вчера провели два интенсивных занятия, и у нас не могло быть такой же лёгкости и свежести. Они появятся на четвёртом этапе подготовки. А нынешний сбор - самый тяжёлый. И я заранее говорил об этом команде. Мы пропускали мячи, потому что нам не удавался переход из атаки в оборону, совершали его очень долго и не успевали за быстрыми игроками "Слована". Я не буду говорить про отдельных футболистов. В первом тайме все проваливались на своих позициях. Но не из-за того, что наши игроки слабее. Повторю: мы ещё не готовы так, как готов "Слован" - цитирует Кононова официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" проиграл "Словану" со счётом 1:3. Следующий товарищеский матч "народная команда" проведёт 12 февраля - соперником будет словенская "Мура".

Что касается официальных игр, то подопечные Кононова 3 марта сыграют с "Краснодаром" в рамках 18-го тура чемпионата России.

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