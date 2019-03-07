Кононов сделал заявление после вылета "Спартака" из Кубка России
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал вылет команды из Кубка России после поражения от "Урала" (1:1, 0:1).
"Главная причина поражения в том, что не получилось забить. Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.
Каждый игрок, который может играть или выходить на замену, должен приносить пользу. Если мы проиграли, как мы можем говорить о том, что они хорошо сыграли? Все команда проиграла, значит вся команда виновна в этом поражении", - приводят слова Кононова российские СМИ.
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|Команда
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|18
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|Спартак Москва
|18
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|Рубин
|18
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|7
|Ростов
|18
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|8
|Арсенал Тула
|18
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|Ахмат
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|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
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|22
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|17
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|13
|Крылья Советов
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|Енисей Красноярск
|18
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