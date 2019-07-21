Кононов: "Спартак" выиграл бы в первых двух турах, если бы не судейские скандалы"

Наставник "Спартака" Олег Кононов дал комментарии после игры против "Ростова" (2:2).

"Думаю, "Спартак" выиграл бы в первых двух турах, если бы не судейские скандалы. То, что команда после забитого гола опустилась в защиту - это психология. Игроки стали удерживать счет, а нужно всегда играть до финального свистка.

После второго гола мы опять начали атаковать. Если бы мы оставили все как есть, то "Ростов" победил бы", - заявил Кононов.

Напомним, что в 1-м туре "Спартак" одержал победу над "Сочи" (1:0).

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