Кононов: "Спартак" выиграл бы в первых двух турах, если бы не судейские скандалы"
Наставник "Спартака" Олег Кононов дал комментарии после игры против "Ростова" (2:2).
"Думаю, "Спартак" выиграл бы в первых двух турах, если бы не судейские скандалы. То, что команда после забитого гола опустилась в защиту - это психология. Игроки стали удерживать счет, а нужно всегда играть до финального свистка.
После второго гола мы опять начали атаковать. Если бы мы оставили все как есть, то "Ростов" победил бы", - заявил Кононов.
Напомним, что в 1-м туре "Спартак" одержал победу над "Сочи" (1:0).
Читайте также: "Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бенфика" разгромила "Гвадалахару" в Международном Кубке Чемпионов
-
Главные новости дня: 20 июля
-
Карпин о матче со "Спартаком": "Эту игру должны были выигрывать, а не спасать"
-
Кононов: "Спартак" выиграл бы в первых двух турах, если бы не судейские скандалы"
-
"Милан" близок к покупке вингера "Атлетико"
-
Гризманн: "Когда завершился трансфер в "Барселону", я позвонил отцу и рыдал в телефон от радости"
-
1
Лунин может отправиться в "Вальядолид"
-
"Спартак" на последних минутах упустил победу над "Ростовом"
-
"Генк" разгромил "Мехелен" в матче за Суперкубок Бельгии
-
Рекордное приобретение "Атлетико" травмировалось в дебютной игре
-
Филипе Луис вернется в Бразилию
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Оренбургом"
-
Погба не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом
-
1
Месси извинился перед КОНМЕБОЛ
-
"Манчестер Юнайтед" готовится закрыть трансфер португальского хавбека
-
Абидаль высказался о претензиях "Атлетико" касательно трансфера Гризманна
-
Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева
-
"Реал" готов отпустить Хамеса в "Атлетико"
-
ЦСКА одержал победу над "Оренбургом"
-
"Монако" с Головиным переиграл "Валенсию" в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|2
|4
|2
|Спартак Москва
|2
|4
|3
|Арсенал Тула
|2
|4
|4
|Крылья Советов
|2
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Урал
|1
|3
|7
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|ЦСКА Москва
|2
|3
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|1
|12
|Динамо Москва
|1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|16
|Оренбург
|2
|0