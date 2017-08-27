Кононов: "То, что сегодня сделали ребята, очень важно"

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Кононов: "То, что сегодня сделали ребята, очень важно"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

"Команда строится. Можно сказать, что она новая, потому что состав покинуло много игроков. Конечно, мы добрали новых. Понятно, что в первое время будут какие-то сбои, что было предсказуемо. Но то, что сегодня сделали ребята, очень важно. Благодарен им за победу.

Почему проявили такую осторожность в первом тайме? Мы видели, что ЦСКА сейчас на ходу. Они провели отличный матч в Лиге чемпионов и их непросто сдерживать, если позволить им атаковать, давать пространство. Поэтому приняли решение играть ближе к своим воротам и использовать контратаки. Одна нам удалась", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Стоит отметить, что эта победа стала для "Ахмата" первой после серии из четырех поражений подряд.

Не пропустите: ЦСКА - "Ахмат" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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