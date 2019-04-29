Кононов: "У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была"
Наставник "Спартака" Олег Кононов рассказал, что думает о матче 25-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1).
"Не думаю, что мы во втором тайме перестали владеть мячом. Может, количество владения уменьшили. "Рубин" также хотел отыграться. У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была. У нас не было плана играть на контратаках, "Рубин" достаточно активно играл, они где-то выровняли игру.
Не получилось забивать, не получилось с выходом игроков атаки. Плюс были трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед", - сказал Кононов.
"Спартак" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов. "Рубин", имея в активе 32 очка, расположился на 11 строчке.
В следующем туре "Спартак" 4 мая встретится с "Уралом".
Не пропустите: Фанатов "Урала" избили после матча РПЛ с "Уфой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют
-
"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ
-
"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА
-
Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"
-
В Испании приняли решение об изменении формата проведения Суперкубка страны
Лента новостей
-
"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)
-
Тухель: "Неймар ненавидит проигрывать"
-
Жиго: "У меня травма колена - проблемы с мениском"
-
Агент Бэйла: "Он очень предан своему клубу, на 100 процентов"
-
Кононов: "У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была"
-
"Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А (видео голов)
-
"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют
-
Бердыев: "Сегодня разобрать "Спартак" было легче, чем обычно"
-
"Атлетико" хочет повысить сумму отступных в контракте Родриго
-
"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ
-
Тренер "Оренбурга": "Мы не используем свои моменты, и футбольный бог за это наказывает"
-
"Реал" интересуется игроком "Лиона" Танги Ндомбеле
-
"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА
-
Почеттино назвал фаворита в Лиге чемпионов
-
Вальдано: "Погба может принести "Реалу" больше голов, но на стиль это никак не повлияет"
-
Фернандо забил за "Спартак" впервые с сентября прошлого года
-
Болельщики "Спартака" в очередной раз оскорбили Глушакова
-
Ван Дейк: "Я не думаю сейчас о "Золотом мяче". Не стоит заглядывать так далеко"
-
"Интер" объявил о продлении контракта с Раноккьей
-
1
"Спартак" может уволить главу медицинского штаба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16