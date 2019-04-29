Кононов: "У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была"

Наставник "Спартака" Олег Кононов рассказал, что думает о матче 25-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1).

"Не думаю, что мы во втором тайме перестали владеть мячом. Может, количество владения уменьшили. "Рубин" также хотел отыграться. У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была. У нас не было плана играть на контратаках, "Рубин" достаточно активно играл, они где-то выровняли игру.

Не получилось забивать, не получилось с выходом игроков атаки. Плюс были трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед", - сказал Кононов.

"Спартак" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов. "Рубин", имея в активе 32 очка, расположился на 11 строчке.

В следующем туре "Спартак" 4 мая встретится с "Уралом".

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