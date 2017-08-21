Кононов: "У нас было достаточно шансов забить гол, и не один, но, к сожалению, не воспользовались ими"

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Кононов: "У нас было достаточно шансов забить гол, и не один, но, к сожалению, не воспользовались ими"

Наставник "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал матч против тульского "Арсенала" (1:2).

"Мы планировали играть агрессивно с первых минут и до последних. Второй тайм был очень агрессивный. У нас было достаточно шансов забить гол, и не один, но, к сожалению, не воспользовались ими. Что касается серии неудач, то, возможно, психологически из-за этого есть давление. Но судя по второму тайму, по созданным моментам, конечно, надо было забивать" - приводят слова Кононова российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Ахмат" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

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