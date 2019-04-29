Кононов: "Уход Глушакова? Никто команду не покидает"

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Кононов: "Уход Глушакова? Никто команду не покидает"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов опроверг информацию о возможном уходе из команды полузащитника Дениса Глушакова.

"Про Глушакова говорят, что он, скорее всего, покинет команду? У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Давайте работать каждую игру исходя из того, что пишут на нашем сайте", - приводят слова Кононова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Спартак" интересуется воспитанником "Краснодара". | http://soccernews.ru

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