Кононов: "В концовке игрокам "Ахмата" уже не хватало сил, мы еле сдерживали соперника"

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Кононов: "В концовке игрокам "Ахмата" уже не хватало сил, мы еле сдерживали соперника"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" (1:0) в матча 2-го тура чемпионата России.

"Мы неудачно провели первый тайм. Думаю, что и "Ростов" не создал нам проблем до перерыва, была закрытая игра. Каждая из команд старалась, но те и другие играли на результат. Мы пробовали контролировать мяч, это нам не очень удавалось, но и мы не давали разбежаться "Ростову".

Разговор в раздевалке был о том, что нам надо больше двигаться и открываться. За счет этого мы стали переигрывать хозяев в определенных позициях. В концовке сил уже не хватало, мы еле сдерживали соперника. Но хорошо сыграли вратарь и защитники", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что "Ахмат" является одним из четырех клубов, который набрал шесть очков в двух стартовых поединках Премьер-лиги.

Не пропустите: "Ростов" - "Ахмат" - 0:1 (видео). | http://soccernews.ru

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