Кононов: "Виновата вся команда"

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Кононов: "Виновата вся команда"Главный тренер грозненского "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче Премьер-Лиги екатеринбургскому "Уралу".

"Для более успешного исхода матча не хватило реализации. Моменты создаем практически в каждой игре, но не забиваем. Ну и игра в обороне, если мы много пропускаем. В любом случае, проблемы в обороне есть. Не буду называть фамилий, если проиграли - виновата вся команда", - цитирует 51-летнего наставника СЭ.

Напомним, "Урал" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0. | soccernews.ru

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