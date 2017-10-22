Кононов: "Виновата вся команда"

Главный тренер грозненского "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче Премьер-Лиги екатеринбургскому "Уралу".

"Для более успешного исхода матча не хватило реализации. Моменты создаем практически в каждой игре, но не забиваем. Ну и игра в обороне, если мы много пропускаем. В любом случае, проблемы в обороне есть. Не буду называть фамилий, если проиграли - виновата вся команда", - цитирует 51-летнего наставника СЭ.

Напомним, "Урал" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0. | soccernews.ru