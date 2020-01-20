Кононов возглавит латвийский клуб в течение 48 часов

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Кононов возглавит латвийский клуб в течение 48 часов

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов в ближайшее время возглавит "Ригу", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, назначение специалиста должно состояться 21 или 22 января.

По итогам минувшего сезона "Рига" стала чемпионом Латвии и завоевала право сыграть в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

53-летний Кононов является безработным с сентября 2019 года после отставки из "Спартака". Ранее он тренировал "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".

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