Кононов впервые в тренерской карьере не проиграл Карпину

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Кононов впервые в тренерской карьере не проиграл Карпину

Наставник "Спартака" Олег Кононов прервал неприятную серию в противостоянии с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.

Накануне белорусский специалист впервые в карьере не проиграл вышеупомянутому оппоненту.

Напомним, что в субботу "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Ростовом" со счётом 2:2.

Ранее команды этих тренеров трижды встречались друг с другом, и Карпин трижды выходил победителем из дуэлей с Кононовым.

Не пропустите: Кононов: "Спартак" выиграл бы в первых двух турах, если бы не судейские скандалы". | http://soccernews.ru
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