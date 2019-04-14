Кононов: "Все еще верю в чемпионство"

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Кононов: "Все еще верю в чемпионство"

Наставник "Спартака" Олег Кононов высказался об игре с "Ростовом" (1:2).

"Сложно отвечать за футболистов, почему они не реализовали моменты. Возможно, нервничали или подвело мастерство. Но я хочу похвалить команду, ведь ребята сражались до конца.

Все еще верю в чемпионство. Нам нужно набрать максимум очков, однако в большей степени все зависит от "Зенита", - приводят слова Кононова российские СМИ.

За 7 туров до конца "Спартак" идет на пятом месте и от лидирующего "Зенита" их отделяет 12 очков.

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