Кононов: "Все еще верю в чемпионство"
Наставник "Спартака" Олег Кононов высказался об игре с "Ростовом" (1:2).
"Сложно отвечать за футболистов, почему они не реализовали моменты. Возможно, нервничали или подвело мастерство. Но я хочу похвалить команду, ведь ребята сражались до конца.
Все еще верю в чемпионство. Нам нужно набрать максимум очков, однако в большей степени все зависит от "Зенита", - приводят слова Кононова российские СМИ.
За 7 туров до конца "Спартак" идет на пятом месте и от лидирующего "Зенита" их отделяет 12 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13