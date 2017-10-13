Кононов: "Второй тайм получился хорошим, мы им довольны"

Наставник "Ахмата" Олег Кононов поделился мнением о матче против "Спартака" (1:2).

"У нас не получился первый тайм. Во второй половине встречи играли лучше, но, к сожалению, не получилось додавить соперника. Мы создали моменты, которые могли привести к голу, но не получилось. Второй тайм получился хорошим, мы им довольны.

Вы видели, что эмоций сегодня после забитого гола почти не было. Так получается, что мы ошибаемся в неподходящих моментах. Трудно сказать, почему часто пропускаем сразу после ответного гола. Надеюсь, это пройдет" - приводят слова Кононова российские СМИ.

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