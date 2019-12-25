Кононов высказался о болельщиках "Спартака" впервые после ухода из клуба

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Кононов высказался о болельщиках "Спартака" впервые после ухода из клуба

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что не сталкивался с агрессией со стороны фанатов "красно-белых".

"Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило - и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. 

У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.

Когда я встречал и встречаю болельщиков "Спартака" на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно", - сказал Кононов.

Напомним, специалист покинул "Спартак" в конце сентября 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Его пост занял Доменико Тедеско.

А еще: Уткин рассказал, чем отличается Тедеско от Кононова| http://soccernews.ru
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