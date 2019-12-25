Кононов высказался о болельщиках "Спартака" впервые после ухода из клуба
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что не сталкивался с агрессией со стороны фанатов "красно-белых".
"Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило - и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле.
У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.
Когда я встречал и встречаю болельщиков "Спартака" на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно", - сказал Кононов.
Напомним, специалист покинул "Спартак" в конце сентября 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Его пост занял Доменико Тедеско.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|34
|6
|Арсенал Тула
|19
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|7
|Уфа
|19
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|8
|Динамо Москва
|19
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|24
|10
|Спартак Москва
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|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
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|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
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|Крылья Советов
|19
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|16
|Сочи
|18
|15