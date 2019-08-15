Кононов высказался о победе "Спартака" над "Туном" в Лиге Европы

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Кононов высказался о победе "Спартака" над "Туном" в Лиге Европы
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу команды над "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. "Красно-белые" вышли в плей-офф раунд турнира.

"Давайте отдадим должное сопернику. Команда хорошая, физически и тактически подготовленная. Для нас первый тайм был сложным, особенно первые минуты. К сожалению, первый удар в створ оказался голом.

Но мы настраивались на этот матч. Ребята передерживали мяч в первом тайме, но и плотность соперника была высока, мы не успевали комбинировать с флангами. Во втором тайме мы были быстрее и плотнее в единоборствах.

Допустили две очень грубые ошибки в центре. Максименко выручил. Будем разбирать", – приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что московский клуб обыграл швейцарцев и в первом матче. В той встрече "Спартак" выиграл со счетом 3:2.

В плей-офф раунде "Спартак" сыграет с победителем пары "Брага" (Португалия) - "Брондбю" (Дания). В первом матче португальский клуб одержал победу на выезде со счетом 4:2.

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