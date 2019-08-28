Кононов высказался о предстоящем матче Лиги Европы с "Брагой"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что он верит в возможность победу московского клуба над "Брагой" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.
"У "Браги" есть собственный стиль игры, они не будут отходить от него. Но держать в голове победный счет они будут, будут стремиться не пропустить от нас и забить сами. Все остальное мы увидим завтра", - приводят слова Кононова российские СМИ.
Матч "Спартак" - "Брага" состоится завтра, 29 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 20:15 мск.
Напомним, что в первом матче португальский клуб добился победы над "Спартаком" со счетом 1:0.
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