Кононов высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Туна"
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Туном".
"Все готовы к матчу. Сегодня на тренировке посмотрим наше общее состояние. Кто будет готов лучше, тот и будет играть. Нам нужна стабильность от всей команды. Этого требует наш календарь, непростые игры. Очень важно, чтобы единство, которое у нас есть, преумножалось", - приводят слова Кононова российские СМИ.
Матч "Спартак" - "Тун" состоится 15 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 19:45 мск. В первом матче московский клуб добился победы на выезде со счетом 3:2.
Не пропустите: Стали известны арбитры матча "Спартак" - "Тун". | http://soccernews.ru
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