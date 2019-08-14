Кононов высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Туна"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Туном".

"Все готовы к матчу. Сегодня на тренировке посмотрим наше общее состояние. Кто будет готов лучше, тот и будет играть. Нам нужна стабильность от всей команды. Этого требует наш календарь, непростые игры. Очень важно, чтобы единство, которое у нас есть, преумножалось", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Тун" состоится 15 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 19:45 мск. В первом матче московский клуб добился победы на выезде со счетом 3:2.

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