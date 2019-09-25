Кононов высказался о ситуации с Цорном, которой лайкнул пост с насмешкой над ним

Теги спартак москваолег кононовтомас цорн

Кононов высказался о ситуации с Цорном, которой лайкнул пост с насмешкой над ним
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал действия генерального директора "красно-белых" Томаса Цорна, который лайкнул пост, содержащий насмешку над наставником москвичей.

"Не комментирую ситуацию с лайком Томаса Цорна под комментарием. Безусловно, чувствую поддержку руководства клуба", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что в сети появилось видео 2018 года, на котором Кононов произносит мотивационную речь. Один из пользователей сравнил Кононова с мэром Киева Виталием Кличко, а Цорн лайкнул этот комментарий. Позже Цорн убрал лайк.

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