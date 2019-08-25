Кононов высказался о волевой победе "Спартака" над "Крыльями Советов"



Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил победу своей команды над "Крыльями Советов" (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

"Волевая победа, хорошая игра. После матча просто поздравил ребят. Впереди очень сложный матч с "Брагой", и надо копить энергию, восстанавливаться.

Почему во втором тайме резко прибавляем? Чего-то особенного в перерыве не делаем. Наверное, все нормально. Команда готова, хочет прибавлять и прибавляет во втором тайме. Дай бог, чтобы это было и в дальнейших играх. На данный момент вот так происходит. Рады, но нам еще нужно работать, чтобы это дальше двигалось", - сказал Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Благодаря победе "Спартак" набрал очков и теперь делит 1-5 места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", "Локомотивом", "Зенитом" и "Ростовом".

В 8-м туре "Спартак" на своем поле сыграет с "Зенитом". Матч состоится 1 сентября.

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