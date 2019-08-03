Кононов высказался об удалении Понсе в матче с "Динамо"



Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал удаление аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе в матче 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0). Форвард получил красную карточку за удар ногой в грудь голкипера динамовцев Антона Шунина в борьбе за мяч.

"Был игровой момент. Понсе - парень настойчивый, всегда идет в борьбу. Он не видел вратаря и его выход. Если бы он посмотрел чуть раньше, то не сыграл бы так. Кем заменить Понсе? Тот же Шюррле, есть Ларссон. Проблем нет никаких", - приводят слова Кононова российские СМИ.

22-летний Понсе перешел в "Спартак" несколько недель из "Ромы" за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он не забил ни одного гола за московский клуб.

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