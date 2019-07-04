Кононов высказался об уходе Зе Луиша из "Спартака"



Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал переход кабовердийского нападающего Зе Луиша в "Порту".

"Для всех было прощание с Зе Луишем было трогательным. Он для нас очень значимый игрок и человек. Рад, что он прогрессирует и едет не в Китай зарабатывать деньги.

Он едет в клуб, в котором должен двигаться дальше. Он замечательно провел время в "Спартаке", дал чемпионство. Болельщики оценили его игру. Он все сделал правильно: клуб заработал, а он дальше пойдет прогрессировать. Это пример того, как надо поступать каждому игроку", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что португальский клуб заплатит за футболиста 8,5 миллионов евро. Форвард подпишет с "Порту" контракт до лета 2023 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

28-летний Зе Луиш перешел в "Спартак" летом 2015 года из португальской "Браги" за 6,5 миллионов евро. Всего за российский клуб он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

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