Кононов высказался об уходе Зе Луиша из "Спартака"

Теги спартак москвазе луишолег кононов

Кононов высказался об уходе Зе Луиша из "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал переход кабовердийского нападающего Зе Луиша в "Порту"

"Для всех было прощание с Зе Луишем было трогательным. Он для нас очень значимый игрок и человек. Рад, что он прогрессирует и едет не в Китай зарабатывать деньги.

Он едет в клуб, в котором должен двигаться дальше. Он замечательно провел время в "Спартаке", дал чемпионство. Болельщики оценили его игру. Он все сделал правильно: клуб заработал, а он дальше пойдет прогрессировать. Это пример того, как надо поступать каждому игроку", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что португальский клуб заплатит за футболиста 8,5 миллионов евро. Форвард подпишет с "Порту" контракт до лета 2023 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

28-летний Зе Луиш перешел в "Спартак" летом 2015 года из португальской "Браги" за 6,5 миллионов евро. Всего за российский клуб он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

Не пропустите: Селихов и Ребров заявлены за "Спартак-2". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" обыграл "Спартак" и выиграл Кубок "Париматч Премьер"

"Краснодар" обыграл "Спартак" и выиграл Кубок "Париматч Премьер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов