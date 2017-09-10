Кононов: "Я думаю, что "Ахмат" играл лучше, чем "Локомотив"

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Кононов: "Я думаю, что "Ахмат" играл лучше, чем "Локомотив"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал ничейный результат с "Локомотивом" (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России. 

"Если брать ход игры, я думаю, мы играли лучше, чем "Локомотив". В первом тайме мы выбрали тактику игры от обороны с проведением быстрых атак. Но этого, к сожалению, не получалось. Во втором тайме мы были агрессивнее, больше прессинговали, больше было инициативы и, следовательно, моментов. Конечно, хорошо, что мы смогли отыграться, проигрывая, но нам нужно дожимать соперника в матчах, которые мы проводим хорошо. Игроки, которые выходят на замену, хорошо себя показывают? Это не я угадываю с заменами, а ребята хорошо выходят и полностью отдаются игре. Они молодцы", – сказал Кононов в эфире телеканала "Наш футбол".

После этого матча "Ахмат" остался на седьмом месте в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Ахмат" - "Локомотив" - 1:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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