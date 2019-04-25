Кононов: "Я справляюсь с ролью тренера "Спартака"

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Кононов: "Я справляюсь с ролью тренера "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов выразил уверенность, что он соответствует занимаемой должности, несмотря на поражение команды от тульского "Арсенала" (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.

"Послушайте, сегодня "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы, журналисты, сейчас навешиваете на уши лапшу, что у нас все плохо. Бывают игры, где команда проигрывает с таким счетом, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать о том, что будем биться до конца в оставшиеся игры.

На данный момент справляюсь ли с ролью тренера московского "Спартака"? Да!", - приводят слова Кононова российские СМИ.

Напомним, что в последних четырех матчах Российской Премьер-Лиги "Спартак" потерпел три поражения. В данный момент "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч "Спартак" проведет 29 апреля на своем поле с "Рубином".

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