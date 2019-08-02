Кононова гонят из "Спартака"! Болельщики недовольны действиями главного тренера, но руководство уверено в работе специалиста

Удушенное горло, болезненные гримасы, обреченность в глазах. Пощечину от новичка РПЛ – "Тамбова" – в третьем туре чемпионата прибил и без того обнуленную репутацию некогда успешного тренера "Спартака" Олега Кононова (кажется, все уже и забыли, что этот специалист достаточно успешно работал с "Краснодаром", а еще раньше добивался значительных успехов на Украине – выводил львовские "Карпаты" на групповой этап Лиги Европы и вытаскивал "Севастополь" из Первой украинской лиги). Для россиянина Кононова, которого кое-кто ошибочно считает белорусом (все еще), последний неделя выдалась просто адской. Все началось с посещения "Спартаком" могилы Федора Черенкова, легенды клуба, которому 25 июля исполнилось бы 60 лет. Олег Георгиевич выступил с короткой речью: "Поздравляю Федора с 60-летием! Всех его друзей, всех болельщиков Спартака". А подытожил красноречивым: "С Днем рождения!". Черенков, напомним, умер почти 5 лет назад. Возможно, этот фейл и прошел бы мимо широкого внимания аудитории, если бы масла в огонь не подлил Игорь Шалимов, экс-наставник "Краснодара", который возглавил этот клуб как раз после отставки Кононова.

"Конечно, мощно – поздравить Черенкова с Днем рождения и юбилеем. Чего "Спартак" хочет добиться с этим дебилом? – зажег Шалимов у себя в Instagram. – Дебил – тот, кто делает вид. Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова – высшая степень дебилизма. Он умер, и пусть земля ему будет пухом. Кононов? Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с Днем рождения. Поэтому и дебил!"

После такого публичного унижения Кононов приезжает в Саранск и получает 0:2 от хозяев поля (условных, все же для "Тамбова" Саранск тоже не является родным городом). Причем, "Спартак" проиграл абсолютно заслуженно, по игре, а торсида москвичей еще в разгар второго тайма устроила акцию протеста против Кононова, подвесив на секторе несколько пиджаков. Намек понятен – Олег Георгиевич давно получил реноме самого стильного тренера России. Его так и называют – "Пиджак" (даже не знаем, кто это придумал, но широкая популярность этого выражения пошла после небезызвестного спича Василия Уткина у себя на ютуб-канале). Саркастически, конечно же. Пренебрежение к Кононову спровоцировал не только конкретный провал в матче с "Тамбовом". Просто тренер не справился с амбициозными задачами "народного клуба". Российский специалист возглавил "Спартак" в ноябре 2018-го, имея достаточный период, чтобы в течение зимних сборов внести дельные коррективы в игру команды, которую оставил его предшественник - Массимо Каррера.

Но весной этого года Кононов очень быстро сдулся в Кубке России – "Спартак" уступил "Уралу" (1:1, 0:1) уже в четвертьфинале, – а в чемпионате так и не сумел вмешаться в борьбу хотя бы за "бронзу". "Мясные" финишировали лишь пятыми, отстав от чемпиона "Зенита" на 15 очков и пропустив перед собой "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА. Очевидными были проблемы с атакой – лишь 36 голов в 30 матчах. Состоялись летние сборы, но в игре "Спартака" ничего не изменилось. В первом туре нового сезона "красно-белые" лишь на 90+3 минуте дожали новичка – "Сочи" (1: 0). Легальность победного гола вызвала много вопросов. Следующая игра – против "Ростова" – и потерянная победа на 90+1 (2:2). В конце концов, фиаско в Тамбове (Саранске). После трех туров "Спартак" только десятый в турнирной таблице. Да, далеко не все потеряно, но общая тенденция, конечно, не радостная. Клуб уже по ходу чемпионата начал прощаться с ключевыми футболистами. В особенности удивил уход Фернандо, который несколько лет был ключевым игроком центра поля для "народной команды". В то же время в клуб адаптируются новые имена. К примеру, Андреа Шюррле. Да, в свое время немец считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, но за последние несколько лет травмы и прочие обстоятельства буквально смяли его карьеру вдребезги. При ином раскладе он просто не приехал бы в Москву в своем возрасте. Это ли самое грамотное решение спартаковского менеджмента? Посмотрим!

"Что делать "Спартаку"? Даже по телевизору было слышно, что надо делать. Стадион все сказал, – убежден актер Михаил Ефремов, известный своей любовью к "мясным" и пренебрежением к Путину. – Есть варианты, кроме отставки Кононова? Никогда не ратовал "за" или "против" тренеров или руководства. Но ребята сегодня были незлые. Может, это Кононов незлой, хотя сегодня он там что-то пищал. Можно сказать, что команда на стадии перестройки, но Кононов раздражает всех болельщиков. Отставка или не отставка, но народ кричал, не молчал. А я всегда с народом". На спартаковских форумах тренера троллят, как умеют. Некоторые призывает к радикальным действиям. Мол, давай на клубную базу – поговорить с Кононовым "по душам".

"Что могу ответить фанатам, которые призывают к отставке? Да ничего им не собираюсь отвечать", – ответил Кононов в комментарии для "Матч ТВ". Такой резкий ответ только повышает градус кипения. По информации непосредственно из клуба, пока тренер может спать спокойно. Вроде руководство "Спартака" связывает неубедительную игру команды с неудовлетворительной кадровой комплектацией. Мол, прикупим Джордана Ларссона (по состоянию на эту минуту уже прикупили, сайт "Спартака" официально объявил о трансфере), Гуса Тиля и Андре Шюррле – и дела сразу пойдут к лучшему. Ближайшими соперниками "Спартака" станут московское "Динамо" (дерби в чемпионате) и швейцарский "Тун" (третий квалификационный раунд Лиги Европы). А эти команды, как минимум, не слабее "Тамбова".

Джордан Ларссон начинал обучаться футболу в академии «Барселоны», а его первым профессиональным клубом был «Хёгаборг».



С прошлого года выступал за «Норрчёпинг» и возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Швеции текущего сезона: 11 голов за 16 матчейhttps://t.co/6AkC2hrt0G — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 серпня 2019 р.

Игорь Малиенко | soccernews.ru