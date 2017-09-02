Коноплянка: "Больше работали над тактикой, ведь давно не виделись, а нам нужна сыгранность"
Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча отбора к ЧМ-2018 против Турции.
"Больше работали над тактикой, ведь давно не виделись, а нам нужна сыгранность. Это самое главное на данный момент. Я вижу, что физически все готовы, и тренерский штаб должен быть согласен со мной, поэтому в последний день должны были отработать свои козыри и попытаться их использовать.
Не считаю, что основная ответственность лежит на мне и Ярмоленко, ведь без команды мы будем другие и не забьем. Буду счастлив, если забьет наш центральный защитник или опорник. Все зависит от того, как сыграет команда, а не один или два человека" - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.
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|7
|12
|4
|Нидерланды
|7
|10
|5
|Беларусь
|7
|5
|6
|Люксембург
|7
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|7
|21
|2
|Португалия
|7
|18
|3
|Венгрия
|7
|10
|4
|Фарерские острова
|7
|5
|5
|Андорра
|7
|4
|6
|Латвия
|7
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|7
|21
|2
|Северная Ирландия
|7
|16
|3
|Чехия
|7
|9
|4
|Норвегия
|7
|7
|5
|Азербайджан
|7
|7
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|7
|16
|2
|Черногория
|7
|13
|3
|Дания
|7
|13
|4
|Румыния
|7
|9
|5
|Армения
|7
|6
|6
|Казахстан
|7
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|7
|17
|2
|Словакия
|7
|15
|3
|Шотландия
|7
|11
|4
|Словения
|7
|11
|5
|Литва
|7
|5
|6
|Мальта
|7
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|7
|16
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|7
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|7
|19
|2
|Греция
|7
|13
|3
|Босния и Герцеговина
|7
|11
|4
|Кипр
|7
|10
|5
|Эстония
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|5
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|7
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|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|6
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