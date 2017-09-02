Коноплянка: "Больше работали над тактикой, ведь давно не виделись, а нам нужна сыгранность"

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча отбора к ЧМ-2018 против Турции.

"Больше работали над тактикой, ведь давно не виделись, а нам нужна сыгранность. Это самое главное на данный момент. Я вижу, что физически все готовы, и тренерский штаб должен быть согласен со мной, поэтому в последний день должны были отработать свои козыри и попытаться их использовать.

Не считаю, что основная ответственность лежит на мне и Ярмоленко, ведь без команды мы будем другие и не забьем. Буду счастлив, если забьет наш центральный защитник или опорник. Все зависит от того, как сыграет команда, а не один или два человека" - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.

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