Коноплянка: "Для меня Луческу является особым раздражителем"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка назвал наставника Мирчу Луческу "особым раздражителем".

Об этом он заявил перед игрой сборных в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, которая пройдет 2 сентября.

"Мы проводим матч дома, нам нужна только победа. Я сконцентрирован только на нашей игре. Чем интереснее будет наш футбол - тем лучше для украинских болельщиков. Но для меня Луческу является особым раздражителем. Сколько мы играли против "Шахтера" в чемпионате Украины - всегда были заведены. Рядом сидит Шахов, он знает, как играть против такого тренера. Поэтому буду вдвойне рад победе над Луческу", - сказал он.

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