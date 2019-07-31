Коноплянка договорился с турецким топ-клубом

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Коноплянка договорился с турецким топ-клубом
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка близок к переходу в "Бешикташ", сообщает Fanatik. 

По сведениям издания, футболист согласовал с турецким клубом личный контракт. Зарплата игрока составит три миллиона евро в год. Трансфер будет завершен в ближайшие дни.

29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Всего за немецкий клуб он провел 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Ранее он выступал за "Севилью" и "Днепр".

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