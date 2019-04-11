Коноплянка хочет покинуть "Шальке"

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Коноплянка хочет покинуть "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассчитывает сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Bild.

По сведениям издания, 29-летний футболист рассказал своему окружению о намерениях покинуть гельзенкирхенский клуб по окончании сезона.

Отмечается, что "кобальтовые" не будут препятствовать уходу украинца.

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года, сыграл 77 матчей, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

Контракт игрока с клубом истекает в 2020 году, а его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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