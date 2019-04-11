Коноплянка хочет покинуть "Шальке"
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассчитывает сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Bild.
По сведениям издания, 29-летний футболист рассказал своему окружению о намерениях покинуть гельзенкирхенский клуб по окончании сезона.
Отмечается, что "кобальтовые" не будут препятствовать уходу украинца.
Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года, сыграл 77 матчей, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
Контракт игрока с клубом истекает в 2020 году, а его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
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|Команда
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|28
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|Айнтрахт Франкфурт
|28
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|Боруссия Менхенгладбах
|28
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|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
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|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
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|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
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|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14