Коноплянка: "Хорватия получила психологический удар"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал результат матча Хорватия - Финляндия (1:1).

Напомним, что финны сравняли счет перед финальным свистком.

"Это, конечно, решающий для нас матч во всех смыслах. Как будем готовиться к нему и играть, пока сказать не могу — сперва мы должны это всё услышать от наших тренеров. Ничья с Финляндией — маленький плюс для нас. Да, нам всё равно нужно только побеждать Хорватию, но наш соперник сегодня получил психологический удар. Это может сыграть свою роль", - сказал он. | http://soccernews.ru