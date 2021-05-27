Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

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Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020Фото: инстаграм Коноплянки/Автор неизвестен

Как сообщают украинские СМИ, полузащитники Евгений Коноплянка ("Шахтер") и Виктор Коваленко ("Аталанта") не смогут сыграть за сборную Украины на Евро-2020.

По информации сайта "Команда №1", Коваленко, пропустивший финиш клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ. У него диагностировали частичный разрыв задней поверхности бедра. Только с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам.

По данным Football.ua, Коноплянка не успеет в полной мере восстановиться от мышечного повреждения в установленные сроки, из-за чего его появление в финальной заявке на турнир исключено.

Напомним, что на Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.

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