Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020
Фото: инстаграм Коноплянки/Автор неизвестен
Как сообщают украинские СМИ, полузащитники Евгений Коноплянка ("Шахтер") и Виктор Коваленко ("Аталанта") не смогут сыграть за сборную Украины на Евро-2020.
По информации сайта "Команда №1", Коваленко, пропустивший финиш клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ. У него диагностировали частичный разрыв задней поверхности бедра. Только с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам.
По данным Football.ua, Коноплянка не успеет в полной мере восстановиться от мышечного повреждения в установленные сроки, из-за чего его появление в финальной заявке на турнир исключено.
Напомним, что на Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.
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