Коноплянка: "Мне не хватает Ракицкого в сборной"
Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о невызове в сборную Ярослава Ракицкого.
"Я уже разговаривал с ним. Мне очень его не хватает. Думаю, что все тренера и игроки поддержат мои слова. Но это его выбор, больше не буду это комментировать.
Могу ли я перебраться в Россию? Это плохой вопрос. Скажу нет - плюну в сторону Ракицкого, скажу да - меня сейчас..., - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.
Напомним, что Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины после того, как он перешел из "Шахтера" в "Зенит".
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|Львов
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|Олимпик Донецк
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