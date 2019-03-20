Коноплянка: "Мне не хватает Ракицкого в сборной"

Теги евгений коноплянкаукраинаярослав ракицкий

Коноплянка: "Мне не хватает Ракицкого в сборной"

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о невызове в сборную Ярослава Ракицкого.

"Я уже разговаривал с ним. Мне очень его не хватает. Думаю, что все тренера и игроки поддержат мои слова. Но это его выбор, больше не буду это комментировать.

Могу ли я перебраться в Россию? Это плохой вопрос. Скажу нет - плюну в сторону Ракицкого, скажу да - меня сейчас..., - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.

Напомним, что Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины после того, как он перешел из "Шахтера" в "Зенит".

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