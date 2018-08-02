Атакующий полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может вернуться в Ла Лигу, сообщает испанская пресса.

28-летний украинец хочет уйти из гельзенкирхенского клуба, о чём оповестил своих представителей, которые ищут ему новую команду.

Самым вероятным местом продолжения карьеры Коноплянки считается "Эспаньол", однако в случае перехода в стан "попугаев" ему придётся пойти на понижение зарплаты.

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