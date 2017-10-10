Коноплянка: "Мы на тренировках столько не ошибались, сколько во втором тайме"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не смог рассказать, почему его команда проиграла в матче квалификации ЧМ-2018 против Хорватии (0:2).

"Я не знаю, что случилось. Нужно смотреть игру. Мы на тренировках столько не ошибались, сколько во втором тайме. Хорошо играли в первом тайме, я верил, что мы выиграем. Нужно говорить с ребятами, смотреть друг другу в глаза и объяснять, что не так. Я не знаю, что произошло.

Я очень удивлен, потому что первый тайм мы играли очень солидно с хорошей командой. Думал, что дожмем. Не знаю, или хорваты прибавили, или мы подсели. Нам не хватало нападающего. Того же Кравца, чтобы он цеплялся за мячи. Ярмоленко? Это не его позиция. У его там не получается, и он сам об этом говорит", - сказал украинец. | http://soccernews.ru