Коноплянка: "Надеюсь, мы так и закончим отбор на первом месте"

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал победу над Турцией в матче отбора к ЧМ-2018.

"Говорят, что мяч вышел за линию в моменте со вторым голом. Надеюсь, мы так и закончим отбор на первом месте" - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.

Напомним, что в настоящее время Украина занимает первую позицию в группе.

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