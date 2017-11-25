Коноплянка поделился ожиданиями от рурского дерби

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Коноплянка поделился ожиданиями от рурского дерби

Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка высказался в преддверии рурского дерби против дортмундской "Боруссии".

"Ради тренера мы зажжём в дерби с "Боруссией". Это особенная игра для фанатов и для клуба. Я полностью мотивирован и хочу показать свой лучший футбол. Нам нужно будет следить за Ярмоленко. Ему нельзя давать много пространства, он невероятно опасный игрок" - цитирует Коноплянку Bild.

Напомним, что матч "Боруссия" - "Шальке" состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.

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