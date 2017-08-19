Коноплянка помог "Шальке" обыграть "РБ Лейпциг"

В рамках первого тура немецкой Бундеслиги "Шальке" в родных стенах победил "РБ Лейпциг" со счётом 2:0. Голами в этом матче отличились Набиль Бенталеб и Евгений Коноплянка.

"Шальке" – "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: Бенталеб, 43 (пенальти) - 1:0, Коноплянка, 73 - 2:0.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Бенталеб, Калиджури, Харит (Маккенни, 79), Горетцка, Коноплянка (Майер, 89), Ди Санто (Резе, 63).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Форсберг, 46), Клостерманн, Упамекано, Лаймер (Огюстен, 76), Ильзанкер, Кейта, Забитцер, Поульсен (Брума, 76), Вернер.

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