Коноплянка признался, что пережил сильный стресс
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка признался, что недавно пережил сильный стресс.
По словам футболиста, это произошло в прошлом сезоне, когда он не имел регулярной игровой практики в клубе.
"Очень трудно оказаться в ситуации, когда ты ключевой футболист своей сборной, но в клубе не попадаешь даже в заявку на матч. Для меня это был самый сильный психологический стресс. Я чувствовал себя совершенно одиноким, ведь никто даже не пытался объяснить причину ситуации", - сказал он.
В минувшем сезоне Коноплянка провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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|2
|Бавария Мюнхен
|1
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|3
|Герта
|1
|3
|4
|Шальке
|1
|3
|5
|Ганновер 96
|1
|3
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|3
|7
|Гамбург
|1
|3
|8
|Хоффенхайм
|1
|3
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|1
|10
|Фрайбург
|1
|1
|11
|Аугсбург
|1
|0
|12
|Кельн
|1
|0
|13
|Майнц 05
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Байер Леверкузен
|1
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Штутгарт
|1
|0
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|Вольфсбург
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