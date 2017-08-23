Коноплянка признался, что пережил сильный стресс

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка признался, что недавно пережил сильный стресс.

По словам футболиста, это произошло в прошлом сезоне, когда он не имел регулярной игровой практики в клубе.

"Очень трудно оказаться в ситуации, когда ты ключевой футболист своей сборной, но в клубе не попадаешь даже в заявку на матч. Для меня это был самый сильный психологический стресс. Я чувствовал себя совершенно одиноким, ведь никто даже не пытался объяснить причину ситуации", - сказал он.

В минувшем сезоне Коноплянка провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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