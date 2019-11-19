Коноплянка признался, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка выразил сожаление, что защитник Ярослав Ракицкий решил прекратить выступления за национальную команду.
"Без Ракицкого сборная что-то потеряла? Конечно! Его незаменимый первый пас. У кого ещё такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его всё равно не хватает. Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он ещё верный друг и замечательный человек", - сказал Коноплянка.
Напомним, что Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины после его трансфера в "Зенит" в январе этого года.
30-летний футболист ждал изменения ситуации, однако 6 ноября решил объявить о завершении международной карьеры, посетовав, что "большой футбол стал большой политикой".
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