Коноплянка прокомментировал переход Ярмоленко в "Боруссию"

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Коноплянка прокомментировал переход Ярмоленко в "Боруссию"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал переход своего соотечественника Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

"За день до перехода Андрей сказал, что он находится в Германии и будет подписывать контракт, если пройдёт медобследование. То есть я знал за день, но это была неофициальная информация. Первые мысли были что-то типа: "Неужели это случится?". На самом деле, я в это не верил" - сказал Коноплянка.

Напомним, что "Боруссия" купила 27-летнего Ярмоленко за 25 миллионов евро.

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