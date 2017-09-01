Коноплянка прокомментировал переход Ярмоленко в "Боруссию"
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал переход своего соотечественника Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".
"За день до перехода Андрей сказал, что он находится в Германии и будет подписывать контракт, если пройдёт медобследование. То есть я знал за день, но это была неофициальная информация. Первые мысли были что-то типа: "Неужели это случится?". На самом деле, я в это не верил" - сказал Коноплянка.
Напомним, что "Боруссия" купила 27-летнего Ярмоленко за 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Ганновер 96
|2
|6
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|Хоффенхайм
|2
|4
|7
|РБ Лейпциг
|2
|3
|8
|Шальке
|2
|3
|9
|Герта
|2
|3
|10
|Штутгарт
|2
|3
|11
|Вольфсбург
|2
|3
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Фрайбург
|2
|1
|16
|Майнц 05
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0