Коноплянка раскритиковал судейство в матче с загребским "Динамо"

Вингер "Шахтёра" Евгений Коноплянка остался недоволен судейством в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против загребского "Динамо".

Напомним, что игра завершилась ничьей 2:2. Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.

"Мы были готовы к сопернику, но не к некоторым судейским моментам. Это выбивало нас из игры. Маленькие моменты, но они влияли на игру. Сталкивался с Лаосом 10 раз на поле. 9 матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было посадить на карточку. А Лаос дал им провести контратаку, если бы забили, что мне делать было бы? Поговорил с Лаосом, потом он пару свистков нам дал. Для меня - это не пенальти (момент с фолом Андрея Пятова - примечание Soccernews). Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал вратарю. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достаёт везде нас, особенно меня", - сказал Коноплянка.

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