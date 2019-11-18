Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, что его хотел подписать "Ливерпуль", когда он еще играл за "Днепр".

"Ливерпуль" предлагал за меня 25 миллионов евро. Однако Коломойский в то время любил футбол и отказывался продавать своих игроков. Ему не были интересны деньги.

Он попросил меня не переживать из-за "Ливерпуля" и дал обещание, что через шесть месяцев я перейду в "Тоттенхэм". Но через полгода об этом никто не говорил", - заявил Коноплянка.

Коноплянка минувшим летом перебрался в "Шахтер". В этом сезоне на его счету три гола и один ассист в 10 играх.

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