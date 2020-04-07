Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, что несколько лет назад он был близок к переходу в "Ливерпуль".
"Болею за Зинченко. Когда его не было в "Манчестер Сити", то, конечно, я поддерживал "Ливерпуль". Когда я был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал еще сильнее болеть за "красных". Они человечны. Боролись за то, чтобы мой трансфер в "Ливерпуль" состоялся. Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею", - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.
В нынешнем сезоне 30-летний Коноплянка провел за "Шахтер" 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Днепр", "Севилью" и "Шальке-04". За сборную Украины сыграл 85 матчей и забил 21 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18