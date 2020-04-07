Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, что несколько лет назад он был близок к переходу в "Ливерпуль".

"Болею за Зинченко. Когда его не было в "Манчестер Сити", то, конечно, я поддерживал "Ливерпуль". Когда я был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал еще сильнее болеть за "красных". Они человечны. Боролись за то, чтобы мой трансфер в "Ливерпуль" состоялся. Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею", - приводят слова Коноплянки украинские СМИ.

В нынешнем сезоне 30-летний Коноплянка провел за "Шахтер" 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Днепр", "Севилью" и "Шальке-04". За сборную Украины сыграл 85 матчей и забил 21 гол.

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