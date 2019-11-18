Коноплянка рассказал о тренерском стиле наставника "Спартака" Тедеско

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Коноплянка рассказал о тренерском стиле наставника "Спартака" Тедеско
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка о тренерском стиле наставника "Спартака" Доменико Тедеско, под руководством которого он играл за "Шальке".

"Тедеско - хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в "Шальке" у него присутствовала некая закрепощенность.

Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент", - приводит слова Коноплянки украинский журнал "Футбол".

Напомним, что 34-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре. Под его руководством московский клуб провел пять матчей во всех турнирах, одержал три победы, однажды сыграл вничью, а также потерпел одно поражение. После 16 туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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