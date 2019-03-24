Коноплянка с юмором подписал фотографию с Роналду

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка выложил в своем Instagram фотографию из матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Португалией (0:0), на которой он ведет борьбу с нападающим соперника Криштиану Роналду.

"Не могли бы вы подвинуться? - подписал фотографию Коноплянка.

Напомним, что Португалия и Украина проведут свои следующие поединки 25 марта. Португальцы дома сыграют с Сербией, а украинцам предстоит гостевая игра с Люксембургом.

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