Коноплянка с юмором подписал фотографию с Роналду
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка выложил в своем Instagram фотографию из матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Португалией (0:0), на которой он ведет борьбу с нападающим соперника Криштиану Роналду.
"Не могли бы вы подвинуться? - подписал фотографию Коноплянка.
Напомним, что Португалия и Украина проведут свои следующие поединки 25 марта. Португальцы дома сыграют с Сербией, а украинцам предстоит гостевая игра с Люксембургом.
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|1
|1
|3
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|1
|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
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|3
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|0
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|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
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|2
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|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
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|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|1
|3
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|Хорватия
|1
|3
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|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Венгрия
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
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|6
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|Группа G
|М
|О
|1
|Македония
|1
|3
|2
|Польша
|1
|3
|3
|Израиль
|1
|1
|4
|Словения
|1
|1
|5
|Австрия
|1
|0
|6
|Латвия
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|3
|3
|Турция
|1
|3
|4
|Албания
|1
|0
|5
|Андорра
|1
|0
|6
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|0
|Группа I
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|О
|1
|Кипр
|1
|3
|2
|Казахстан
|1
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|3
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|1
|3
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|1
|0
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|1
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|О
|1
|Греция
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|Финляндия
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