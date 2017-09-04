Коноплянка: "Сейчас в "Шальке" всё у меня идёт хорошо"

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Коноплянка: "Сейчас в "Шальке" всё у меня идёт хорошо"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал о своём положении в немецком клубе.

"Сейчас в "Шальке" всё у меня идёт хорошо. Надеюсь, так оно и будет продолжаться. Тедеско больше говорит на английском, нежели на немецком. Он сказал, что сам будет подстраиваться под игроков и выбирать ту схему, которая нам подходит. Не знал, что Вайнцирль уйдёт, но был самым счастливым на свете, когда узнал об этом. Словно заново родился и только перешёл в эту команду" - сказал Коноплянка.

Напомним, что 27-летний украинец выступает за "Шальке" с 2016 года, сыграл 30 матчей и забил 9 голов.

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