Коноплянка: "Шахтер" может дойти до финала Лиги Европы"

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Коноплянка: "Шахтер" может дойти до финала Лиги Европы"

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка оценил перспективы клуба в Лиге Европы.

"Шахтер" может дойти до финала Лиги Европы. Дай бог, в ближайшее время турниры возобновятся и мы дойдем до финала. А если будем в финале, то нужно и кубок брать", - приводит слова Коноплянки сайт клуба.

Напомним, что в 1/16 финала "Шахтер" выбил "Бенфику", а в 1/8 финала "горняков" ожидает "Вольфсбург".

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