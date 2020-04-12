Коноплянка: "Шахтер" может дойти до финала Лиги Европы"
Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка оценил перспективы клуба в Лиге Европы.
"Шахтер" может дойти до финала Лиги Европы. Дай бог, в ближайшее время турниры возобновятся и мы дойдем до финала. А если будем в финале, то нужно и кубок брать", - приводит слова Коноплянки сайт клуба.
Напомним, что в 1/16 финала "Шахтер" выбил "Бенфику", а в 1/8 финала "горняков" ожидает "Вольфсбург".
Читайте также: Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Милевский принес брестскому "Динамо" победу над "Ислочью"
-
Годин выбирает между двумя клубами АПЛ
-
1
Эмерсон заявил о готовности выступать за "Барселону"
-
Акинфеев рассказал, как лишился футболки ван дер Сара
-
Смолов, возможно, выступал за "Сельту" с туристической визой
-
"РБ Лейпциг" назвал стоимость Упамекано
-
Уткин в грубой форме ответил Соловьеву за критику в свой адрес
-
"Смолевичи" и "Шахтер" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
-
1
Коноплянка: "Шахтер" может дойти до финала Лиги Европы"
-
"Манчестер Сити" хочет перехватить нападающего у "Милана"
-
Экс-тренер "Атлетико" рассказал, как хотел отправить Агуэро в дубль
-
"Челси" сообщил о смерти легенды клуба
-
"Интер" вступил в борьбу за хавбека "Атлетико"
-
"Лацио" может подписать сына Хаджи
-
Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" из-за Моуринью
-
1
Роналду поздравил всех с Пасхой
-
БАТЭ на выезде разгромил "Минск"
-
3
Фердинанд поделился воспоминаниями о финале Лиги Чемпионов против "Барселоны"
-
Сексуальная жена экс-игрока сборной Украины поучаствовала в новой фотосессии
-
"Ренн" не хочет отпускать Камавинга в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13