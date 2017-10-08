Коноплянка: "Украина будет бороться за победу в матче с Хорватией"



Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассуждает о предстоящем матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

"Концентрация прежде всего. Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка — будет очень интересный матч. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за неё бороться. Приход Марлоса добавил вариативности впереди, увеличилось разнообразие. Для команды это плюс", - цитирует Коноплянку FootballHub.

Напомним, что перед последним туром Украина занимает третье место в группе, но может еще сохраняет шансы на первую или вторую позицию.

Матч Украина - Хорватия состоится 9 октября.

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